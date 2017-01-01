Sağ bek krizini o bitirecek

Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında Aleix Vidal var... Sarı- Kırmızılı yönetim artık kronikleşen sağ bek sıkıntısını çözmek için Barcelona'nın İspanyol yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Emmanuel Eboue ile yolların ayrılmasının ardından sağ bek transferine adeta bir servet harcayan Galatasaray bu süreçte Tarık Çamdal, Veysel Sarı, Pedro Cavanda ve Martin Linnes'i kadrosuna kattı. Takımın eskilerinden Sabri Sarıoğlu da kanayan karaya ilaç olmayı başaramadı. Sarı-Kırmızılı yönetim bu nedenle Aleix Vidal için tüm ekonomik şartları zorlama kararı aldı. Galatasaray yönetimi menajerler aracılığıyla Barcelona ile ilk teması sağladı. Katalan kulübü kiralama önerisine oldukça sıcak bakıyor.



ESKİ TAKIMI SEVILLA DA DEVREYE GİRDİ

Fakat İspanya'dan gelen bilgilere göre Aleix Vidal cephesinde sorun yaşanabilir... Çünkü yıldız futbolcu Galatasaray'a gelmeye şu anda fazla sıcak bakmıyor. Sarı- Kırmızılı yönetim önümüzdeki günlerde İspanyol futbolcu ile temasa geçerek ikna yollarını arayacak. Vidal'in transferi için eski takımı Sevilla'nın da devrede olduğu ayrıca İtalya'dan da yıldız oyuncu teklifler olduğu belirtiliyor.

