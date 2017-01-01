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Ronaldo zirvede tek başına

Ronaldo zirvede tek başına
Cristiano Ronaldo, 2016 yılını da zirvede tamamladı. R.Madrid'in Portekizli yıldızı, 2016'daki uluslararası turnuvalarda attığı 24 golle farkını ortaya koydu. 13'u Portekiz 11'i de Real Madrid formasıyla olmak uzere uluslararası arenada 24 kez rakip fileleri havalandırdı.
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