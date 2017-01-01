Rakipler yine titreyecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarı öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Kızılcabölük maçından sonra yaptığı, "Düğmeye bastım. Herkes neler yapacağımı görecek" açıklaması birşeylerin değişiceğinin habercisi gibi. Özellikle takımda kendini sahaya veremeyen oyuncuları gerekli mesajları veren Yanal, "Ben ve takımım çok ağır bir şekilde eleştirildik. Bazen bu eleştirilerin dozu kaçtı. Oyuncularım ve benim kalitem hergün konuşumya başlandı. Çok etkilendim ve yıprandım. Buna sadece çok çalışarak cevap verebilirim. Herkes gerçek Trabzonspor'u ikinci yarıda izleyecek. Özlenen Trabzonspor'u zamanla ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Eskiden olduğu gibi rakipler ismimizi duyunca titreyecek" dedi.



NELER YAPABİLECEĞİMİN FARKINDAYIM

Yanal, yönetimin istikrarı seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Klasik yönetim anlayışından farklı bu yolda onları asla mahcup etmeyeceğim. Bunu zaman gösterecek. Ben Ersun Yanal olarak neler yapabileceğimin farkındayım. Takımıma da güveniyorum. Durum böyle olunca da endişelenmiyorum. Herkes emin olsun başarı gelecektir" şeklinde konuştu. Yanal, kamp döneminin takıma müthiş bir güç kazandıracığını da sözlerine ekledi.



