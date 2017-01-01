Rakipler yine titreyecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarı öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Kızılcabölük maçından sonra yaptığı, "Düğmeye bastım. Herkesneler yapacağımı görecek" açıklaması birşeylerin değişiceğinin habercisi gibi. Özellikle takımda kendini sahaya veremeyen oyuncuları gerekli mesajları veren Yanal, "Ben ve takımımçok ağır bir şekilde eleştirildik. Bazen bu eleştirilerin dozu kaçtı. Oyuncularım ve benim kalitem hergün konuşumya başlandı. Çok etkilendim ve yıprandım. Buna sadece çok çalışarak cevap verebilirim. Herkes gerçek Trabzonspor'u ikinci yarıda izleyecek. Özlenen Trabzonspor'uzamanla ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Eskiden olduğu gibi rakiplerismimizi duyunca titreyecek" dedi.
NELER YAPABİLECEĞİMİN FARKINDAYIM Yanal, yönetimin istikrarı seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Klasik yönetim anlayışından farklı bu yolda onları asla mahcup etmeyeceğim. Bunu zaman gösterecek. Ben ErsunYanal olarak neler yapabileceğiminfarkındayım. Takımımada güveniyorum. Durum böyle olunca da endişelenmiyorum. Herkes emin olsun başarı gelecektir" şeklinde konuştu. Yanal, kamp döneminin takıma müthiş bir güç kazandıracığını da sözlerine ekledi.
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