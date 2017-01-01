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Performansımı artıracağım!

Performansımı artıracağım!
Ligin ilk yarısında beklenen performansının çok altında kalan Gökhan İnler 2. yarıda her şeyin seyrinin değişeceğini öne sürdü. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Performansımı artıracağım. Beşiktaş'ta çok büyük hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için üzerime düşeni en iyi şekilde. 2. yarı herkese bambaşka bir Gökhan İnler izlettireceğim" ifadesini kullandı.
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