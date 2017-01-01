Süper Lig'de 2016 yılına damga vuran Medipol Başakşehir'de başarının mimarı Abdullah Avcı'dan 2017 mesajları geldi... Şampiyonluk hedefinin hala cok zor olduğunun altını cizen tecrubeli hoca, "İkinci yarı bizim icin ilk yarıdan daha zorlu gececektir. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyelerle guclenecektir. Bu uc takımla zirve mucadelesi vermek kolay değil. Biz ligin ikinci yarısına mac mac bakıyoruz. Sezon sonunda nerede olacağımızı hep beraber goreceğiz" ifadesini kullandı. Kalıcı bir başarının peşinde olduklarını da belirten Abdullah Avcı, "Leicester City şampiyon oldu ama şimdi ligde kalmaya calışıyor. Bizim hedefimiz istikrar. Tum planımızı bunun uzerine kuruyoruz" dedi.
İRFAN CAN'I UZUN SÜREDİR İZLİYORDUK
Transfer calışmaları icin de bilgi veren Abdullah Avcı, "İrfan Can Kahveci uzun suredir takip ettiğimiz bir isimdi. Kadromuza kattığımız icin cok mutluyuz. Oyun zekası ve top tekniği yuksek, pas başarısı ust duzeyde bir isim. İrfan Can dışında cok fazla bir transfer yapma duşuncemiz yok. Eğer ekonomik anlamda butcemize uygun, bize artı değer katacak bir isim bulursak alabiliriz" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ&G.SARAY MAÇLARI EVDE
Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Başakşehir 2. yarı 3 Buyukler'den Beşiktaş ve Galatasaray'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. Başakşehir, Fenerbahçe ile de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir ilk yarıda Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken Beşiktaş'la da 1-1 berabere kalmıştı.
Önemli olan istikrar
Şampiyonluğun halen çok zor olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, “Önemli olan kalıcı bir başarı yakalamak” diye konuştu. Avcı, ligin ikinci yarısına maç maç baktıklarını belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Ne olacağını beraber göreceğiz" dedi.
Süper Lig'de 2016 yılına damga vuran Medipol Başakşehir'de başarının mimarı Abdullah Avcı'dan 2017 mesajları geldi... Şampiyonluk hedefinin hala cok zor olduğunun altını cizen tecrubeli hoca, "İkinci yarı bizim icin ilk yarıdan daha zorlu gececektir. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyelerle guclenecektir. Bu uc takımla zirve mucadelesi vermek kolay değil. Biz ligin ikinci yarısına mac mac bakıyoruz. Sezon sonunda nerede olacağımızı hep beraber goreceğiz" ifadesini kullandı. Kalıcı bir başarının peşinde olduklarını da belirten Abdullah Avcı, "Leicester City şampiyon oldu ama şimdi ligde kalmaya calışıyor. Bizim hedefimiz istikrar. Tum planımızı bunun uzerine kuruyoruz" dedi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Gazete
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