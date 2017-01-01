Mesut çok büyük bir futbolcu

Bu sezon Arsenal formasıyla 5 gol atan Mesut Özil'e menajer Arsene Wenger övgüler yağdırdı. Wenger, "O çok büyük bir futbolcu. Onu her zaman savundum çünkü kendisini geliştireceğine inandım. Bu yıl da çok fazla gol atacağını düşünüyorum. Ancak antrenmanlardaki bitiriciliği maçlardakilerinden çok daha iyi. Hala son vuruşlarda potansiyeline ulaşamadı. Gelecek aylarda daha çok katkı sağlayabilir" dedi.