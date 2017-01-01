Ligin 2. yarısında her şey çok farklı olacak

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Taliscaligin 2. yarısında her şeyin çok farklıolacağını söyledi. Sakatlığı nedeniyle liginilk devresinde uzun süre forma giyemeyen Siyah-Beyazlı oyuncu, "Ligin 2. yarısında herşey çok farklı olacak. Bomba gibiyim. Şampiyonlukyarışında takımıma büyük katkısağlayacağıma inanıyorum. Beşiktaş'ta şampiyonlukyaşamayı çok istiyorum. Bunun içinüzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmakistiyorum" ifadesini kullandı.
LİGİN EN İYİSİ BİZİZ Beşiktaş'ın kadro yapısı olarak ligin en iyitakımı olduğunu savunan Talisca, "Sakatlandıktansonra özellikle Şampiyonlar Ligimaçlarında takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığımiçin çok üzüldüm. O maçlarda oynasaydımbelki de gruptan çıkma şansını yakalayabilirdik"ifadesini kullandı.
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