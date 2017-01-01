Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca ligin 2. yarısında her şeyin çok farklı olacağını söyledi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk devresinde uzun süre forma giyemeyen Siyah- Beyazlı oyuncu, "Ligin 2. yarısında her şey çok farklı olacak. Bomba gibiyim. Şampiyonluk yarışında takımıma büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Bunun için üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.



LİGİN EN İYİSİ BİZİZ

Beşiktaş'ın kadro yapısı olarak ligin en iyi takımı olduğunu savunan Talisca, "Sakatlandıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için çok üzüldüm. O maçlarda oynasaydım belki de gruptan çıkma şansını yakalayabilirdik" ifadesini kullandı.