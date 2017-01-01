Kuyt’tan Eljero Elia’ya: Seni el üstünde taşırlar

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Feyenoord'un Hollandalı yıldızı Eljero Elia, Fenerbahçe hakkında ilk bilgileri takım arkadaşı Dirk Kuyt'tan aldı.
SEN DE ŞAŞIRACAKSIN Elia'ya Fenerbahçe hakkında övgü dolu sözler sarfeden Kuyt, "Hayatımınen güzel günleriniFenerbahçe'de geçirdim.İyi niyetliysenve mücadeleedersen seni el üstündetaşırlar. Seniniçin büyük bir şansolabilir. Avrupa'nın heryerinde taraftarı olduğunu gördüğündesen de şaşıracaksın" dedi.
GÖRÜŞME YAPILACAK Fenerbahçe yönetiminin de Feyenoordile yılbaşından sonramasaya oturacağı anlaşmasağlanırsaElia'nın hazırlıkkampınakatıyacağıifadeedildi.
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