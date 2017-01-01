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Kuyt’tan ’ya: Seni el üstünde taşırlar

Dirk Kuyt, Elia’ya “Hayatımın en güzel günlerini Fenerbahçe’de geçirdim. İyi niyetliysen ve mücadele edersen seni el üstünde taşırlar” dedi.

Kuyt’tan Eljero Elia’ya: Seni el üstünde taşırlar
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Feyenoord'un Hollandalı yıldızı Eljero Elia, Fenerbahçe hakkında ilk bilgileri takım arkadaşı Dirk Kuyt'tan aldı.

SEN DE ŞAŞIRACAKSIN
Elia'ya Fenerbahçe hakkında övgü dolu sözler sarfeden Kuyt, "Hayatımın en güzel günlerini Fenerbahçe'de geçirdim. İyi niyetliysen ve mücadele edersen seni el üstünde taşırlar. Senin için büyük bir şans olabilir. Avrupa'nın her yerinde taraftarı olduğunu gördüğünde sen de şaşıracaksın" dedi.

GÖRÜŞME YAPILACAK
Fenerbahçe yönetiminin de Feyenoord ile yılbaşından sonra masaya oturacağı anlaşma sağlanırsa Elia'nın hazırlık kampına katıyacağı ifade edildi.
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