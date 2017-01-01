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Kjaer’den iddialı sözler

Kjaer’den iddialı sözler
Danimarka basınına konuşan Simon Kjaer, "Önümüzde 3 takım var ama yükselişte olan biziz. 2. yarıda kısa süre içinde lider olabiliriz. Lider olduk mu geçen yılki hatayı yapmayız" ifadelerini kullandı.
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