Yol Durumu
  1. Mesut çok büyük bir futbolcu
  2. Yeni stat ile ayağa kalkacağız!

Kılıç: Tek yürek olmaya devam edeceğiz

Bakan Kılıç, 2017 yılı için birlik ve beraberlik mesajı verdi

Kılıç: Tek yürek olmaya devam edeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı , yayımladığı yeni yıl mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Kılıç, "Milletçe, birlik ve beraberlik içinde pek çok ihanete göğüs gerdiğimiz bir yıl geçirdik. Şimdi, geçmişten aldığımız güçle, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru dev adımlar atmaya ve milletimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar