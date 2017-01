Kartal Torres’e uçacak

Beşiktaş Fernando Torres'in transferinde hareketli saatler yaşıyor. Forvet transferine yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim İspanyol futbolcu için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yeni yılın ilk haftasında Atletico Madrid'de oynayan 32 yaşındaki futbolcu için İspanya'ya uçacağı öğrenildi. Atletico Madrid forması altında bu sezon fazla şans bulamayan İspanyol oyuncu için önce Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in bu oyuncuyu öncelikle bonservis bedeli ödemeden almayı planladığı ortaya çıktı.



MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

Ancak Atletico Madrid buna yanaşmazsa bu takdirde düşük bir rakam önerilerek İspanyol oyuncunun bonservisi alınacak. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Torres ve bu oyuncunun menajeriyle de bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Eğer Torres bonservis bedeli ödenmeden alınırsa bu oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro önerilecek. Bu oyuncu için yönetimin en fazla 2.7 milyon euroya çıkması bekleniyor. Atletico Madrid'de az şans bulan Fernando Torres'in kendisine yapılan teklifi kabul etmesi bekleniyor. Torres'in yakın çevresine, "Atletico Madrid'de yeterince şans bulamıyorum. Sürekli forma giyeceğim bir takıma gitmek isterim. Futbol hayatımın en verimli günlerini yaşıyorum" ifadesini kullandı.