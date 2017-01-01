Kalmak istiyordum ama olmadı

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Kolbein Sigthorsson, Fransız basınına önemli açıklamalar yaptı... Şanssız bir dönem geçirdiğini söyleyen İzlandalı forvet, "Benim tercihim takımda kalmak ve fayda sağlamaktı. Fakat kulüp tercihini bu şekilde kullandı. Alınan karara saygı duyuyorum. Sakatlığım geçti artık önüme bakmam gerekiyor" ifadesini kullandı.