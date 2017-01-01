Formayı vermem

Trabzonspor'un öz evlatlarından Zeki Yavru, Pereira'nın gelişini fazla kafasına takmıyor.



KALiTESİ ORTADA

Zeki, "Bunlar futbolun doğasında var. İlk yarıda sağ bekte yarışacağım bir isim yoktu. Şimdi Pereira geldi. Aramızda harika bir yarış olacak. Daha çok çalışıp formayı kaptırmayacağım. Bundan herkes emin olsun" diye konuştu. Pereira'nın kaliteli bir bek olduğunu dile getiren Zeki Yavru, "Biz de buralara çalışarak geldik" ifadelerini kullandı. Sol bek Mas'ın transferi sonrasında Güray Vural ve Mustafa Akbaş'ın vereceği tepki merakla bekleniyor.