Fener’e git Ben Arfa

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Ben Arfa transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce PSG yönetimiyle satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi yılbaşından sonra Fransa'ya giderek yıldız futbolcuyla ikna için yüz yüze görüşme yapmayı planlıyordu. Ama bu görüşmenin ilki PSG yönetimi tarafından gerçekleştirildi. PSG yönetiminin Ben Arfa'ya takımdaki forma şansının azaldığını kendisinin Fenerbahçe'ye gitmekle daha isabetli karar vermiş olacağını söyledi. Wolfsburg'dan 40 milyon Euro karşılığında Drexler'i transfer eden PSG'nin bir transfer yapmaya daha hazırlandığı da gelen haberler arasında.



GEÇEN SEZON HARİKAYDI BU SENE DURDU!

Geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans gösteren Ben Arfa'nın bu sezon PSG'ye transfer olmasının ardından kadroya girmekte zorlandığı ve yedek kulübesine mahkum olduğu biliniyordu. Ligde forma giydiği 14 maçta sadece 477 dakka sahada kalan, gol atamayan ve sadece 1 asist yapan Ben Arfa az oynamanın da verdiği etkiyle beklentileri karşılayamamıştı. Şimdi Drexler transferiyle işi daha da zor.



