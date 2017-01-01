GEçtiğimiz yazılı istifası yonetim tarafından kabul edilmeyen Bursaspor Teknik Direktoru Hamza Hamzaoğlu, 2. yarıda daha guclu ve iyi futbol oynayan bir takım olacaklarını soyledi.
TRANSFERLER GELİYOR... 4-5 bolgeye takviye yapılacağını belirtenHamzaoğlu, "İyi başladık ama ilk yarınınsonunu iyi getiremedik. Sıkı çalışmaylave transferlerle eksiklerimizi kapatıp 2.yarı daha güçlü olacağız" dedi
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