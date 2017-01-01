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Daha güçlü olacağız

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “İyi başladık ama ilk yarının sonunu iyi getiremedik. Transferlerle eksiklerimizi kapatıp 2. yarı daha güçlü olacağız” dedi

Daha güçlü olacağız
GEçtiğimiz yazılı istifası yonetim tarafından kabul edilmeyen Bursaspor Teknik Direktoru Hamza Hamzaoğlu, 2. yarıda daha guclu ve iyi futbol oynayan bir takım olacaklarını soyledi.

TRANSFERLER GELİYOR...
4-5 bolgeye takviye yapılacağını belirten Hamzaoğlu, "İyi başladık ama ilk yarının sonunu iyi getiremedik. Sıkı çalışmayla ve transferlerle eksiklerimizi kapatıp 2. yarı daha güçlü olacağız" dedi
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