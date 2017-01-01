GEçtiğimiz yazılı istifası yonetim tarafından kabul edilmeyen Bursaspor Teknik Direktoru Hamza Hamzaoğlu, 2. yarıda daha guclu ve iyi futbol oynayan bir takım olacaklarını soyledi.



TRANSFERLER GELİYOR...

4-5 bolgeye takviye yapılacağını belirten Hamzaoğlu, "İyi başladık ama ilk yarının sonunu iyi getiremedik. Sıkı çalışmayla ve transferlerle eksiklerimizi kapatıp 2. yarı daha güçlü olacağız" dedi