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Çok daha iyi olmalıyım!

Performansıyla Gökhan Gönül’ü aratmayan Şener Özbayraklı , “Sahaya çıkar işimi yaparım. Ama daha iyi olmalıyım” dedi

Çok daha iyi olmalıyım!
Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Gökhan Gönül'ün yokluğunu hissettirmeyen Şener, "Kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. Sahaya çıkar sadece futbolumu düşünürüm. İşimi en iyi şekilde yapmak isterim. Daha iyi olmak için de çok çalışacağım. Daha iyi olmalıyım" dedi.

HAZIR OLMALIYIZ...
2. yarının zor zorlu geçeceğini söyleyen Şener, "Hepimiz hazır ve fit olmalıyız. Seri galibiyetlere çok ihtiyacımız var" dedi.
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