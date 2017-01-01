Cavanda iki ay yok!

Tuzlaspor karşılaşmasının 30. dakikasındasakatlanarak oyundan çıkan Cavanda'nınarka adalesinde yırtık tespit edildi.Belçikalı futbolcunun, yaklaşık 8 hafta sahalardanuzak kalacağı açıklandı.
TAKIM BULMA ŞANSI KALMADI Cavanda'yı Galatasaray'dan göndermek isteyen yönetimin Belçikalı futbolcuya takım bulma şansı kalmadı. Galatasaray sağlık kurulu, Cavanda'nın arka adelesindeki yırtığın 2 aydan önce geçmesinin zor olduğunu açıkladı.
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