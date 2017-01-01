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iki ay yok!

Galatasaray’ın gözden çıkardığı Belçikalı sağ bekin arka adelesinin yırtıldığı ve iki ay oynayamayacağı açıklandı

Cavanda iki ay yok!
Tuzlaspor karşılaşmasının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cavanda'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı futbolcunun, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

TAKIM BULMA ŞANSI KALMADI
Cavanda'yı Galatasaray'dan göndermek isteyen yönetimin Belçikalı futbolcuya takım bulma şansı kalmadı. Galatasaray sağlık kurulu, Cavanda'nın arka adelesindeki yırtığın 2 aydan önce geçmesinin zor olduğunu açıkladı.
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