Beşiktaş’ta oynamak en büyük hedefim

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak için gün saydığı isimlerden biri olan Eduard Sobol, Türkiye'de futbol oynamak istediğini itiraf etti. Siyah Beyazlılar, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki sol bekin transferinde sona yaklaştı. Ukrayna ekibinin transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'tan resmi bir belge beklediği ve yarına kadar süre verdiği belirtildi.



TEKLİF ÇOK CAZİP

Genç futbolcu da Beşiktaş'tan gelen teklifin son derece cazip olduğu belirterek, "Beşiktaş'ta oynamayı elbette çok isterim. Türkiye futbol statları ve atmosferiyle son derece etkileyici bir ülke. Şu anda kiralık olarak Zorya ile sözleşmem sürüyor. Ancak kulüplerin anlaşması durumunda benim Beşiktaş'a gitmemem için hiçbir neden yok" dedi.