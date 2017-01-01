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Aras’a 3 kulüp talip

Beşiktaş’ta az şans bulan Aras’a, Karabük, Sivasspor ve Adanaspor talip oldu

Aras’a 3 kulüp talip
Kartal'da uzun süren bir sakatlıktan sonra takıma dönen Aras Özbiliz'e 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Siyah- Beyazlı oyuncuya Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor ile Adanaspor ve Türkiye 1. Lig takımlarından Sivasspor'un talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin konusunda son kararı Teknik Direktör Güneş'e bıraktığı belirlendi.
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