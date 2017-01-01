Aatıf: Bana teklif iletilmedi

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ninMehmet Ekicitransferinde takasta kullanılacağıyolundaki iddialar karşısındaAatıf'tan ilginç bir cevap geldi.Fas asıllı yıldız futbolcu, "Bu iddialarapek fazla takılmıyorum.Bana bir teklif de iletilmişdeğil. Biraz tatil yapıp 2. yarıdakişampiyonluk mücadelesineodaklanacağım" dedi.
ŞAMPİYON OLURUZ Aatıf ligin 2. yarısında zorlu bir mücadelenin yaşanacağını ve şampiyon olacaklarını da söyledi.
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