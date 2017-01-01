Aatıf: Bana teklif iletilmedi

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde takasta kullanılacağı yolundaki iddialar karşısında Aatıf'tan ilginç bir cevap geldi. Fas asıllı yıldız futbolcu, "Bu iddialara pek fazla takılmıyorum. Bana bir teklif de iletilmiş değil. Biraz tatil yapıp 2. yarıdaki şampiyonluk mücadelesine odaklanacağım" dedi.



ŞAMPİYON OLURUZ

Aatıf ligin 2. yarısında zorlu bir mücadelenin yaşanacağını ve şampiyon olacaklarını da söyledi.