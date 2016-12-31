Zirveyi ele geçireceğiz!

Cimbom'un emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu ligin 2. yarısında gösterecekleri performansla zirveyi ele geçireceklerini söyledi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, "Ligin ilk devresinde inişli çıkışlı birgrafiğimiz oldu. Lige iyi başlamamızarağmen sonradan bir çöküş dönemioldu. Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçekarşısında aldığımız yenilgilerbizi biraz geriye düşürdü. Ancakhala şampiyonluk potası içindeyiz. Buçok önemli bir unsur. İlk yarıda kaybettiğimizpuanları 2. devre telafiedeceğiz" ifadesini kullandı.
FİKSTÜR AVANTAJI VAR
Ligin 2. yarısında fikstür avantajına sahip olduklarını dile getiren Sabri Sarıoğlu, "Beşiktaş ve F.Bahçe ile iç sahadakarşılaşacağız. Başakşehir ile deplasmandaoynayacağız. 2. devrenin dahazorlu geçeceğini düşünüyorum. Sürprizsonuçlar yaşanabilir. 2. yarıya iyibaşlayarak alacağımız seri galibiyetlerleen kısa zamanda liderlik koltuğunaoturacağımıza eminim" dedi.
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