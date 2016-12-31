Yeni Malatyaspor 4 transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'unsportif direktörü Ali Ravcı, takımıntransfer çalışmalarıyla ilgili, "İkinci yarıbize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüzoyuncular üzerinde duruyoruz." dedi.
KOLAY OLMAYACAK Ravcı, "Eksik mevkilerimiz belli. 3-4nokta transfer yapabilirsek eksik yerlerimizikapatmış olacağız. Görüştüğümüzoyuncular var. Devre arası transferi çokzor. Hiçbir takım oynayan iyi oyuncusunuvermek istemez" diye konuştu
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