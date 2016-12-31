Yeni Malatyaspor 4 transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takımın transfer çalışmalarıyla ilgili, "İkinci yarı bize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular üzerinde duruyoruz." dedi.



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Ravcı, "Eksik mevkilerimiz belli. 3-4 nokta transfer yapabilirsek eksik yerlerimizi kapatmış olacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Devre arası transferi çok zor. Hiçbir takım oynayan iyi oyuncusunu vermek istemez" diye konuştu