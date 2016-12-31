Trabzon’da büyük öfke

Trabzonspor' un ZiraatTürkiye Kupası'nda Kızılcabölükile 1-1 berabere kalarakgruptan çıkma şansını zora sokmasıcamiada büyük tepkilere yolaçtı. Yerel medya özellikle TeknikDirektör Ersun Yanal'ın oyunsistemine çok sert eleştirilerde bulunurken,Bordo-Mavili taraftarlarda hem Ersun Yanal'ın hem defutbolcuların isteksizliğinden yakındı.Camia alınan beraberliğinbüyük bir ayıp olduğunda birleşti.
SONUÇ CAN SIKTI Bordo-Mavili ekibin AvrupaKupaları'na katılma isteğindengiderek uzaklaşması can sıkarkenyöneticilerden Gökhan Saral da,"Bu sonuçlar içimizi sızlatıyor.Savaşmaya yürek yoksa zorlagüzellik olmaz" diye konuştu.
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