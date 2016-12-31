Trabzon’da büyük öfke

Trabzonspor' un Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölük ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokması camiada büyük tepkilere yol açtı. Yerel medya özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oyun sistemine çok sert eleştirilerde bulunurken, Bordo-Mavili taraftarlar da hem Ersun Yanal'ın hem de futbolcuların isteksizliğinden yakındı. Camia alınan beraberliğin büyük bir ayıp olduğunda birleşti.



SONUÇ CAN SIKTI

Bordo-Mavili ekibin Avrupa Kupaları'na katılma isteğinden giderek uzaklaşması can sıkarken yöneticilerden Gökhan Saral da, "Bu sonuçlar içimizi sızlatıyor. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz" diye konuştu.