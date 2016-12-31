Yol Durumu
  1. Takım 2 Ocak’ta toplanıyor
  2. Ryan Babel Pazartesi Antalya’da

Trabzon’da büyük öfke

Trabzon yerel medyası Ersun Yanal’a tepki gösterdi. Yönetici Gökhan Saral da, “Sonuçlar içimizi sızlatıyor. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz” dedi

Trabzon’da büyük öfke
Trabzonspor' un Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölük ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokması camiada büyük tepkilere yol açtı. Yerel medya özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oyun sistemine çok sert eleştirilerde bulunurken, Bordo-Mavili taraftarlar da hem Ersun Yanal'ın hem de futbolcuların isteksizliğinden yakındı. Camia alınan beraberliğin büyük bir ayıp olduğunda birleşti.

SONUÇ CAN SIKTI
Bordo-Mavili ekibin Avrupa Kupaları'na katılma isteğinden giderek uzaklaşması can sıkarken yöneticilerden Gökhan Saral da, "Bu sonuçlar içimizi sızlatıyor. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz" diye konuştu.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar