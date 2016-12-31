Trabzon Ekici’nin fiyatını belirledi

Trabzonspor yönetimi Mehmet Ekici konusunda stratejisini selirledi... Sözleşme uzatma konusunda anlaşamadığı milli futbolcuyu devre arasında elden çıkarıp para kazanmak isteyen Bordo-Mavililer, bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirledi. Trabzonspor, Ekici'yi isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takas önerilerine ise çok sıcak bakmıyor. Bordo- Mavililer rakamda indirim yapmayı da düşünmüyor.