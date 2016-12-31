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Trabzon Ekici’nin fiyatını belirledi

Bordo-Maviller, İstanbul kulüplerinin hedefindeki yıldız futbolcu için 3 milyon Euro istiyor...

Trabzon Ekici’nin fiyatını belirledi
Trabzonspor yönetimi Mehmet Ekici konusunda stratejisini selirledi... Sözleşme uzatma konusunda anlaşamadığı milli futbolcuyu devre arasında elden çıkarıp para kazanmak isteyen Bordo-Mavililer, bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirledi. Trabzonspor, Ekici'yi isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takas önerilerine ise çok sıcak bakmıyor. Bordo- Mavililer rakamda indirim yapmayı da düşünmüyor.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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