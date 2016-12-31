Takım 2 Ocak’ta toplanıyor

Trabzonspor 2 Ocak'ta Antalya Belek'te toplanacak. Bordo-Mavili takım burada 10 günlük bir kamp gerçekleştirecek. Kamp öncesi oyuncularına 3 günlük izin veren Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Kızılcabölük maçı sonrasında sert bir konuşma yaparak, "2. yarıda bu takıma her şeyini vermeyecek olan biri varsa geri gelmesin. Trabzonspor'u bulunduğu yerden düzlüğe çıkarmak artık boynumuzun borcu olmuştur" dedi.