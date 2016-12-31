Stoch takımda kalmak istiyor

2 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçeforması giyen Miroslav Stoch, ligin ilk yarsındaistediği sayıda forma şansı bulamamışolmasına rağmen ligin 2. yarısında takımdakalmak istiyor. Menemen Belediye maçındaistekli ve hırslı futboluyla göz dolduranSlovak futbolcuyu Gaziantepspor'unkadrosuna katmak istediğibelirtiliyordu. Ancak Stoch'un, "Elimdengelini yapıyorum ve bu kulübüseviyorum. Tercihim burda kalıp sezonutamamlamak" dediği ifade edildi.
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