Stoch takımda kalmak istiyor

2 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch, ligin ilk yarsında istediği sayıda forma şansı bulamamış olmasına rağmen ligin 2. yarısında takımda kalmak istiyor. Menemen Belediye maçında istekli ve hırslı futboluyla göz dolduran Slovak futbolcuyu Gaziantepspor'un kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu. Ancak Stoch'un, "Elimden gelini yapıyorum ve bu kulübü seviyorum. Tercihim burda kalıp sezonu tamamlamak" dediği ifade edildi.