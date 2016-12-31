Saray’da büyük operasyon!

Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından müthiş bir operasyonun startını veren Galatasaray'da günden çok sıcak...



GÖZDEN ÇIKARILDI

İlk olarak sakatlığı bir türlü geçmeyen Sigthorsson'u gönderen, ardından da Aurelien Chedjou ve Hamit Altıntop'la yolları ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar durmuyor!.. Yönetim, sezon başında büyük umutlarla alınmalarına karşın bekleneni veremeyen Pedro Cavanda ve Josue Pesqueira'yı da gözden çıkardı.



NOEL SONRASI...

Sarı-Kırmızılılar sözleşme fesih şartlarını konuşmak için iki futbolcunun da menajerini İstanbul'a davet etti. Noel tatili sonrası yapılacak görüşmelerin ardından Cavanda ve Josue ile de yollar ayrılacak. Galatasaray yönetimi ayrıca sezon başında kadro dışı bırakılan fakat kendilerine takım bulmayan Endoğan Adili, Umut Gündoğan ve Jem Karacan'ın sözleşmelerini de feshedecek.



TAM 10 YOLCU!

Yeniden takıma dönen Emrah Başsan ve Lucas Ontivero ile de yollar ayrılacak. Böylece tam 10 isim takımdan gönderilmiş olacak.



