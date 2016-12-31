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Pazartesi Antalya’da

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Hollandalı yıldız 2 Ocak’ta Antayal kampına katılacak. ’in transferinde hiçbir pürüz olmadığı öne sürüldü

Ryan Babel Pazartesi Antalya’da
Beşiktaş' ta Ryan Babel'in durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılırken Hollandalı futbolcunun 2 Ocak 'ta Antalya'da yapılacak kampa katılacağı öğrenildi. Ailesiyle birlikte tatilini geçiren Babel'in oturacağı evin bile belli olduğu öne sürüldü. Ligin ilk yarısında Deportivo'da başarılı bir performans sergileyen Ryan Babel'in sözleşmesi bugün resmen bitiyor.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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