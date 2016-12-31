Rekabette ben de varım

Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş ligin 2. yarısında rekabette kendisinin de olacağını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Bu takım için savaşacağım.Ligin ilk yarısında istediğim şansıbulamadım. Buna rağmen bende pesetmek yok. İlk 11'de oynayamamakbeni daha da hırslandırdı" ifadesini kullandı. Galatasaray'da üst düzey futbolcular olduğunu vurgulayan Sinan Gümüş,"Bu nedenle bazen kadro dışı bile kalıyoruz.Bunlara fazla takılmamak gerekir.2. devre hocam bana ne zamanihtiyaç duyarsa ben göreve hazırım.Kendime normal idmanların dışındaözel bir çalışma programı uyguluyorum.Ne kadar güçlü olursam kadroyagirme şansım o kadar çok olur" dedi.
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