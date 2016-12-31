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Rekabette ben de varım

Galatasaray’ın genç oyuncusu , “2. yarıda rekabette ben de varım. Bu takım için savaşacağım” dedi.

Rekabette ben de varım
Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş ligin 2. yarısında rekabette kendisinin de olacağını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Bu takım için savaşacağım. Ligin ilk yarısında istediğim şansı bulamadım. Buna rağmen bende pes etmek yok. İlk 11'de oynayamamak beni daha da hırslandırdı" ifadesini kullandı. Galatasaray'da üst düzey futbolcular olduğunu vurgulayan Sinan Gümüş, "Bu nedenle bazen kadro dışı bile kalıyoruz. Bunlara fazla takılmamak gerekir. 2. devre hocam bana ne zaman ihtiyaç duyarsa ben göreve hazırım. Kendime normal idmanların dışında özel bir çalışma programı uyguluyorum. Ne kadar güçlü olursam kadroya girme şansım o kadar çok olur" dedi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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