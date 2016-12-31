Yol Durumu
  1. Rekabette ben de varım
  2. 20 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdiler!

Poldoski’nin ailesi geri döndü

Poldoski’nin ailesi geri döndü
Çin Ligi'ne transferi gündemde olan Lukas Podolski'den çarpıcı bir hamle geldi... Tecrübeli yıldız, İstanbul'da yaşayan ailesini Almanya'ya gönderdi. Tüm eşyalarını toplayan Podolski ailesinin Çin'e gitme hazırlığına başladığı da gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar