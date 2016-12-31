Poldoski’nin ailesi geri döndü

Çin Ligi'ne transferi gündemde olan Lukas Podolski'den çarpıcı bir hamle geldi... Tecrübeli yıldız, İstanbul'da yaşayan ailesini Almanya'ya gönderdi. Tüm eşyalarını toplayan Podolski ailesinin Çin'e gitme hazırlığına başladığı da gelen bilgiler arasında.