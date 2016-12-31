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Memphis de Pay nargileci çıktı!

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Depay nagile içerken görüntülendi

Memphis de Pay nargileci çıktı!
Ara transferde adı Fenerbahçe ile anılan futbolculardan biri olan Manchester United'ın Hollandalı genç yıldızı Memphis Depay, Rotterdam'daki bir kafede nargile içerken görüntülendi. Hollandalı kanat oyuncusunun bir saati 200 sigara içmeye bedel olan nargileyi kullanmasının profesyonellik dışı bir hareket olduğu vurgulandı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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