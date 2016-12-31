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, City'i tek golle devirdi!

Liverpool, Cityi tek golle devirdi!

'in sındaki karşılaşmada , konuk ettiği 'i 1-0 yendi.

Ligde oynadıkları son 3 maçtan galip ayrılan iki ekip, Anfield Road Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Liverpool, Hollandalı futbolcusu Georginio Wijnaldum'un golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Adam Lallana'nın sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, etkili bir kafa vuruşu yaparak fileleri havalandırdı ve takımının maçtan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla, 4'ü üst üste olmak üzere ligdeki 13. galibiyetini alan Liverpool, puanını 43'e çıkardı ve lider Chelsea'yi 6 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Manchester City ise 39 puanda kaldı.

Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 23:00
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