Hocasından Salih’e: Daha sert ol!

Perşembe gecesi ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan Salih Uçan hocasından hem övgü hem de uyarı aldı.



DEDİKLERİMİ YAP

Kendisine "1. sınıf bir kumaya sahipsin" diyen Advocaat, "Ancak yetenek her şeyi çözmüyor. Senden daha sert olmanı istiyorum. Elinden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorsan ama tam olarak yeterli değil. İkili mücadelelerde kararlı ol ve çekinme. Dediklerimi yaparsan performansın daha da artacaktır" diye konuştu. Salih'in Menemen maçında ilk goldeki asisti büyük beğeni toplamıştı.