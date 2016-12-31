Hocasından Salih’e: Daha sert ol!

Perşembe gecesi ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan Salih Uçan hocasından hem övgü hem de uyarı aldı.
DEDİKLERİMİ YAP
Kendisine "1. sınıf bir kumayasahipsin" diyen Advocaat,"Ancak yetenekher şeyi çözmüyor. Sendendaha sert olmanı istiyorum.Elinden geldiğincebunu yapmaya çalışıyorsanama tam olarak yeterlideğil. İkili mücadelelerdekararlı ol ve çekinme.Dediklerimi yaparsan performansındaha da artacaktır" diye konuştu. Salih'in Menemen maçında ilk goldeki asisti büyük beğeni toplamıştı.
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