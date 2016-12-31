Gaziantepspor’a sambacı sol bek

12 / 7
8 / 5
-1 / -5
-11 / -22
0 / -5
8 / 2
-1 / -4
13 / 5
-9 / -20
7 / 1
7 / -2
2 / -3
4 / 0
10 / -1
2 / -5
0 / -6
4 / -1
-2 / -13
1 / -4
3 / -6
2 / -3
5 / 0
2 / -1
3 / 1
3 / -3
8 / -1
1 / -2
1 / -3
8 / 2
7 / 1
0 / -11
1 / -4
7 / 2
9 / 7
2 / -3
-5 / -13
11 / 5
2 / -7
1 / -7
4 / 0
6 / 0
4 / 2
4 / -2
0 / -5
-8 / -18
2 / -1
2 / -2
2 / -3
0 / -3
1 / -3
6 / 3
3 / 0
-1 / -6
1 / -8
7 / 2
6 / -1
10 / 3
14 / 7
5 / -4
-6 / -14
0 / -4
0 / -5
9 / 7
12 / 6
12 / 6
3 / -2
10 / 6
10 / 3
8 / 4
2 / -2
9 / 4
10 / 1
2 / -3
8 / 3
11 / 7
8 / -1
2 / -5
3 / -10
3 / -1
1 / -3
4 / 2
Gaziantepspor Brezilya'nın Figuirense takımında forma giyen Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile anlaştı. Yönetim satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağladı.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki sol bek Marquinhos ile satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağlamıştır" dendi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.