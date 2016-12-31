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’a sambacı sol bek

Figuirense’de oynayan Marquinhos ile anlaştı

Gaziantepspor’a sambacı sol bek
Gaziantepspor Brezilya'nın Figuirense takımında forma giyen Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile anlaştı. Yönetim satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki sol bek Marquinhos ile satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağlamıştır" dendi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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