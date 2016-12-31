Gaziantepspor’a sambacı sol bek

Gaziantepspor Brezilya'nın Figuirense takımında forma giyen Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile anlaştı. Yönetim satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağladı.



SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki sol bek Marquinhos ile satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağlamıştır" dendi.