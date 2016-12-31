Galatasaray Kaan Ayhan’a resmen talip oldu

Sezon başında transfer ettiği Tolga Ciğerci'den beklentilerin üstünde verim alan Galatasaray, ikinci gurbetçi operasyonuna başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milli Takımımız'da da oynayan Kaan Ayhan'a resmen talip oldu.



22 YAŞINDA

22 yaşındaki futbolcunun kulübü Fortuna Düsseldorf ile temasa geçen Galatasaray yönetimi resmi teklifini yaptı. Alman kulübünün Kaan'ın sezon sonunda serbest kalma bedeli olan 1.5 milyon Euro'yu Galatasaray'dan talep ettiği ortaya çıktı.



EVET İLGİ VAR...

Sarı-Kırmızılılar ise transferi 1 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmek istiyor. Düsseldorf yöneticisi Uwe Klein, "G.Saray'ın ilgisi var. Ama Kaan'ın ne istediği önemli" dedi.