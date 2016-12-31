Galatasaray Kaan Ayhan’a resmen talip oldu

Sezon başında transfer ettiği Tolga Ciğerci'den beklentilerin üstünde verim alan Galatasaray, ikinci gurbetçi operasyonuna başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milli Takımımız'da da oynayan Kaan Ayhan'a resmen talip oldu.
22 YAŞINDA
22 yaşındaki futbolcunun kulübü FortunaDüsseldorf ile temasa geçen Galatasaray yönetimi resmi teklifini yaptı. Alman kulübünün Kaan'ın sezon sonunda serbest kalma bedeli olan 1.5 milyonEuro'yu Galatasaray'dan talep ettiği ortaya çıktı.
EVET İLGİ VAR...
Sarı-Kırmızılılar ise transferi 1 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmek istiyor. Düsseldorf yöneticisi UweKlein, "G.Saray'ın ilgisi var. Ama Kaan'ın ne istediği önemli" dedi.
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