Fenerbahçe stili Lens’e benzeyen 28 kez milli olmuş Hollandalı sol açık Eljero Elia’yı satın alma opsiyonluyla kiralamak için Feyenoord’un kapısını çalıyor. Advocaat bu transferi sabırsızlıkla bekliyor.
Sezonun 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek için büyük bir çaba sarfeden Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Dick Advocaat'ın takımında çok görmek istediği bir ismi transfer etmek için harekete geçiyor. Hollanda'nınFeyenoord takımında forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'ndeFenerbahçe'ye karşı da oynayan Eljero Elia için düğmeye basıldı. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. 28 kez Hollanda Milli Takım forması gyen Elio, sürati, gol ve asist yeteneğiyle Jeremain Lens'i andıran bir futbolcu Sol açık dışında, sağ açık ve forvet mevkilerinde de oynayabilen Hollandalı futbolcu, transferi durumunda Fenerbahçe'ye güç katacak bir isim.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYAMAYACAK Hollandalı futbolcu için tek dezavantajlı durum transfer edilmesi durumunda daha önce UEFAAvrupa Ligi'nde başka takımın formasını giydiği için bu kulvarda Fenerbahçe'ye katkı veremeyecek olması. Ancak uzun lig ve kupa maratonunda Fenerbahçe kadrosuna zenginlik ve güç katması bekleniyor. Önünüzdeki birkaç gün içinde transferin netlik kazanacağı da gelen haberler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.