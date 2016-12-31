Sezonun 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek için büyük bir çaba sarfeden Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Dick Advocaat'ın takımında çok görmek istediği bir ismi transfer etmek için harekete geçiyor. Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı da oynayan Eljero Elia için düğmeye basıldı. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. 28 kez Hollanda Milli Takım forması gyen Elio, sürati, gol ve asist yeteneğiyle Jeremain Lens'i andıran bir futbolcu Sol açık dışında, sağ açık ve forvet mevkilerinde de oynayabilen Hollandalı futbolcu, transferi durumunda Fenerbahçe'ye güç katacak bir isim.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYAMAYACAK

Hollandalı futbolcu için tek dezavantajlı durum transfer edilmesi durumunda daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde başka takımın formasını giydiği için bu kulvarda Fenerbahçe'ye katkı veremeyecek olması. Ancak uzun lig ve kupa maratonunda Fenerbahçe kadrosuna zenginlik ve güç katması bekleniyor. Önünüzdeki birkaç gün içinde transferin netlik kazanacağı da gelen haberler arasında.