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Fener’den ’ye olay yazı

Beşiktaş-Bursa maçındaki çirkin tezahürata terör eylemi nedeniyle ceza verilmemesi üzerine önemli bir yazı kaleme alındı

Fener’den TFF’ye olay yazı
TFF'YE gönderilen Başkan imzalı yazıda Beşiktaş- Bursa maçında iki kulübün de çirkin tezahürat nedeniyle PDFK'ya sevkedildiği, yaşanan terör saldırısı nedeniyle iki kulübe de ceza verilmediği, bazı TFF üyelerinin bunun vicdanları yaralayacağı endişesiyle Tahkim'e başvurduğu, ancak Tahkim'den bir açıklama gelmediği dile getirildi. Yazıda "TFF'nin hukuk kadrolarındaki Beşiktaş'a yakın isimler bizi endişeye sevkediyor" ifadesi kullanıldı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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