Fener’den TFF’ye olay yazı

TFF'YE gönderilen Başkan Aziz Yıldırım imzalı yazıda Beşiktaş-Bursa maçında iki kulübün de çirkin tezahürat nedeniylePDFK'ya sevkedildiği, yaşanan terör saldırısı nedeniyleiki kulübe de ceza verilmediği, bazı TFF üyelerinin bununvicdanları yaralayacağı endişesiyle Tahkim'e başvurduğu,ancak Tahkim'den bir açıklama gelmediği dile getirildi. Yazıda"TFF'nin hukuk kadrolarındaki Beşiktaş'a yakınisimler bizi endişeye sevkediyor" ifadesi kullanıldı.
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