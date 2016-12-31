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Fenerbahçe’ye Moussa şoku!

Senegal Milli Takımı’na çağrılan yıldız futbolcu ikinci yarının ilk 3 maçını kaçıracak

Fenerbahçe’ye Moussa şoku!
Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olan Senegal Milli Takım kadrosu açıklandı. Gabon'un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu da çağrıldı. Moussa Sow, 2. yarıda Adanaspor, Başakşehir ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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