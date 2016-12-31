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En hırçını

Sezonun 16 maçlık bölümünde 1 kırmızı 5 sarı kart gören takımın en hırçın oyuncusu oldu. Topal’ı 1 kırmızı, 2 sarıyla Kjaer takip etti.

En hırçını Mehmet Topal
Fenerbahçe'de 16 haftalık sezonun ilk bölümde en hırçın futbolcu Mehmet Topal oldu. Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümü sona ererken, sarı-lacivertli ekipte forma giyen 21 farklı futbolcu, 2 kırmızı, 35 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı, 5 sarı kartı bulunan Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin en hırçını olarak dikkati çekti. Deneyimli futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer takip etti. Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Mehmet Topal, takımının en fazla sarı kart gören futbolcusu olarak ön plana çıktı. Mehmet'i 4 sarı kartla Martin Skrtel takip ederken, Hasan Ali Kaldırım 3, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Robin van Persie, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Miroslav Stoch ikişer kez sarı kart gördü.

HASAN ALİ SINIRDA
F.Bahçe'de şu anda kart sınırındaki tek oyuncu Hasan Ali Kaldırım olarak dikkat çekiyor.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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