El Nino geliyor!

Beşiktaş için sürpriz iddia... Alman forvet Mario Gomez'den sonra hücum hattında istediği performansı bir türlü alamayan Siyah-Beyazlılar'ın Fernando Torres ile anlaştığı öne sürüldü. Sezon başında Vincent Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, Kamerunlu futbolcunun performansından yeterince memnun olmadı. Ligin ilk yarısında 3 golle takımına katkı sağlayan Aboubakar'ın yerine bir çok isim gündeme geldi. Beşiktaşlı yöneticiler forvetteki sorunu gidermek için İspanya'da birkaç oyuncuyla transfer pazarlığına oturdu. Bu görüşmeler sonunda Atletico Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan 32 yaşında dünya yıldızı olan golcü Fernando Torres ile prensipte anlaştığı öne sürüldü.



16 RESMİ MAÇTA SADECE 3 GOL ATTI

Milan'da 1 sezonu geçirdikten sonra futbola başladığı ilk kulübü Atletico Madrid'e dönen ve son 3 sezonu burada geçiren Fernando Torres ligin ilk yarısında beklenen şansı bulamadı. İspanyol forvet 16 resmi karşılaşmada sadece 3 gol atarken beklenen görüntüsünden uzak kaldı. Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Torres'i kiralamak için önemli aşamalar kat ettiği ortaya çıktı.



EN PARLAK DÖNEMİNİ LIVERPOOL'DA YAŞADI

Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan Fernando Torres en parlak dönemini İngiliz kulüplerinden Liverpool'da yaşadı. İngiliz takımında özellikle 2007- 08 sezonunda 45 karşılaşmada 33 kez fileleri havalandıran İspanyol forvet, Liverpool'dan sonra Chelsea ve Milan deneyimleri yaşadı. Fernando Torres , Atletico Madrid'deki son 3 sezonunda bekleneni veremedi.

