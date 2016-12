Cavcav açıkladı: 4 milyon euro

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ahmet Çalık'ın fiyatının 4 milyon Euro olduğunu söyledi.



DENGELERİ BOZAMAYIZ

Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmesi için hafta sonu Ankara'ya geleceği bilgisini veren Cavcav, "Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon Euro'dur. Futbolculara bizim verdiğimiz paralar ortada. İstanbul takımlarının verdiklerini de herkes biliyor. Biz o paralara futbolcu oynatıp kulübün dengelerini bozamayız. Onun bizde bizim onda emeğimiz var. Hafta sonu Galatasaraylı yöneticilerle transferi görüşeceğiz. Kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir, bunu da en iyi altyapımızda yetişen oyuncularımız bilir" diye konuştu. Ahmet Çalık'ın da Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci gibi altyapıdan yetiştiğine dikkati çeken İlhan Cavcav, "Ahmet, iznimiz olmadan bir yere gitmez" açıklamasını yaptı.