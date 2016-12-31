Galatasaray'ın Tuzlaspor'l ayaptığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cavanda'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-kırmızılı oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Cavanda 8 hafta sahalardan uzak!
Galatasaraylı futbolcu Cavanda'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Etiketler: Galatasaray , Cavanda
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