Yol Durumu
  1. Yeni yıla yeni santrfor Hugo Rodallega
  2. Trabzon Ekici’nin fiyatını belirledi

8 hafta sahalardan uzak!

lı futbolcu 'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasarayda deprem! 2 ay yok!

'ın Tuzlaspor'l ayaptığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-kırmızılı oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Etiketler: ,
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 14:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar