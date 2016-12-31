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Beşiktaş’ta son aday Kolombiyalı Aguilar

Beşiktaş’ta son aday Kolombiyalı Aguilar
Stoper transferi için büyük çaba harcayan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi... Siyah-Beyazlı yönetim, Atletico Nacional formasını giyen Felipe Aguilar Mendoza ile ilgilenmeye başladı. 23 yaşında ve 1.90 boyunda olan Kolombiyalı futbolcunun bonservis bedelinin 2 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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