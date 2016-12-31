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Anlaşmışlar ama burada biz de varız!

Anlaşmışlar ama burada biz de varız!
Cavcav, "Galatasaray'ın futbolcumuz Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun' diyeceğim ama burada biz de varız. Transfer kulüpler anlaşınca olur. Bizle henüz bir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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