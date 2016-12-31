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Advocaat herkese ev ödevi verdi!

Fenerbahçeli futbolcular 1 haftalık devre arası tatilinde boş durmayacak ve kampa hazır gelecek

Advocaat herkese ev ödevi verdi!
Menemen Belediye maçından sonra 1 haftalık tatile çıkan Fenerbahçeli futbolcular 6 Ocak'ta İstanbul'da toplanacak ve aynı gün kamp için Antalya'ya gececek. Burada yoğun bir çalışma programı geçirecek olan Fenerli futbolcular 12 Ocak'ta İstanbul'a geri dönecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Sarı- Lacivertli futbolculara 1 haftalık tatil döneminde uygulamaları için çalışma programı verdiği ve bunun eksiksiz yerine getirilmesini istediği belirtildi. Futbolcular kampa hazır bir şekilde gelecekler.
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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