Advocaat herkese ev ödevi verdi!

Menemen Belediye maçından sonra 1 haftalık tatile çıkan Fenerbahçeli futbolcular 6 Ocak'ta İstanbul'da toplanacak ve aynı gün kamp için Antalya'ya gececek. Burada yoğun bir çalışma programı geçirecek olan Fenerli futbolcular 12 Ocak'ta İstanbul'a geri dönecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Sarı- Lacivertli futbolculara 1 haftalık tatil döneminde uygulamaları için çalışma programı verdiği ve bunun eksiksiz yerine getirilmesini istediği belirtildi. Futbolcular kampa hazır bir şekilde gelecekler.