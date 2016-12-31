Adı takasta geçen Kerim’e Şenol Güneş engeli

Beşiktaş' ta Kerim Frei'ye Güneş'ten destek geldi. Ligin ilk yarısında beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle birçok maça yedek kulübesinde başlayan Kerim Frei'nin adı sürekli takas görüşmelerinde geçiyordu.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Bu durumdan rahatsızlık duyan ŞenolGüneş'in yönetimle yaptığı görüşmede,"Kerim'den ikinci yarıda yararlanacağım.Zaten kanat oyuncusu sıkıntımızvar. Kerim de giderse zor durumdakalabiliriz" demesi üzerine yönetim Kerim'itakımda tutmaya karar verdi. Güneş'inKerim'le yaptığı görüşmede, "Canınısıkma sen çalışmaya devam et. Butakımda direkt oynayacağın maçlar daolacak" dediği gelen bilgilerarasında.
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