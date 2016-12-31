Adı takasta geçen Kerim’e Şenol Güneş engeli

Beşiktaş' ta Kerim Frei'ye Güneş'ten destek geldi. Ligin ilk yarısında beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle birçok maça yedek kulübesinde başlayan Kerim Frei'nin adı sürekli takas görüşmelerinde geçiyordu.



YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Bu durumdan rahatsızlık duyan Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Kerim'den ikinci yarıda yararlanacağım. Zaten kanat oyuncusu sıkıntımız var. Kerim de giderse zor durumda kalabiliriz" demesi üzerine yönetim Kerim'i takımda tutmaya karar verdi. Güneş'in Kerim'le yaptığı görüşmede, "Canını sıkma sen çalışmaya devam et. Bu takımda direkt oynayacağın maçlar da olacak" dediği gelen bilgiler arasında.