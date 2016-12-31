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20 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdiler!

A Bola gazetesi, Tottenham’ın Bruma için 20 milyon Euro teklif ettiğini, G.Saray’ın 25 milyon istediğini yazdı

20 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdiler!
Portekiz'den Galatasaray'ın yıldızı Armindo Bruma ile ilgili olarak flaş bir transfer iddiası geldi.

BU FİYATA OLMAZ
A Bola gazetesinde yer alan haberde; acil olarak bir kanat oyuncusu arayan Tottenham'ın, 21 yaşındaki Bruma için Galatasaray'a 20 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ise bu fiyata Bruma gibi bir yetenekli oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı ve Portekizli futbolcuhuh bonservis ücretinin 25 milyon Euro olduğu cevabını verdiği kaydedildi.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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