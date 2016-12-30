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Yatarak 400 bin Euro aldı ve gitti

Sarı-Kırmızılılar, sakatlığı bir türlü geçmeyen İzlandalı golcü ile yollarını ayırdı. 850 bin Euro alacağı olan Sigthorsson’a 400 bin Euro ödenecek

Yatarak 400 bin Euro aldı ve gitti
Sezon başında çok büyük umutlarla Nantes'tan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Kolbein Sigthorsson'la yollar ayrıldı... Sarı-Kırmızılı yönetim, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir maçka forma giyemeyen İzlandalı forvetin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

YENİDEN SAKATLANABİLİR!
15 gündür idmanlara çıkan Sigthorsson'la ilgili sağlık kurulundan gelen "Yeniden sakatlanma ihtimali çok yüksek" raporu sonrası böyle bir karar alındığı öğrenildi. 850 bin Euro alacağı olan tecrübeli futbolcuyla 400 bin Euro ödenmesi konusunda anlaşıldığı öğrenildi. Sigthorsson böylece 6 ay adeta yatarak 1.5 milyon liraya yakın bir parayı cebine indirdi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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