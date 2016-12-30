Ve Pereira Trabzon’da

Trabzonspor dış transferde ilk hamleyi yaptı. Ligin ilk yarısında beklenen sonuçları alamayan Bordo-Mavililer 2. yarı nokta vuruşu yapmak için kolları sıvadı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen 32 yaşındaki Joao Pereira dün İstanbul'a geldi.
SAĞLIK KONTROLÜ İstanbul'da 1 gün kaldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Joao Pereira'ya yıllık 1 milyon 400 bin Euro ödenecek. Ancak futbolcu bu paranın bir kısmını kulübüyle ilişiğini kesmek için kullanacak. 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak olan Portekizli futbolcu 2Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampına katılacak.
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