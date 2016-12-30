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Tuzlaspor: ile bağımız yoktur

Kırmızı-Beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcu ile ilgili iddiaları yanıtladı

Tuzlaspor: Hamit Altıntop ile bağımız yoktur
Önceki akşam oynanan maçın ardından Hamit Altıntop'la ilgili sosyal medyada "Tuzlaspor yönetiminde yer alıyor" ifadesi kullanılmış ve bazı iddialar ortaya atılmıştı. Dün Kırmızı-Beyazlı kulüpten, " ile hiçbir bağımız bulunmamaktadır" açıklaması geldi.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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